Dalla demolizione alla rinascita: da Campasso a Certosa, Genova come un´araba fenice

Genova - Demolizione, ricostruzione e riqualificazione delle aree: i progetti e le idee per la riqualificazione della zona sono tante, e altrettanti sono i buoni propositi. Ma in sostanza come si procederà? «Chi pensa che il decreto sulle varie zone sia in ritardo, è invitato a leggersi bene la legge, le date dei rimborsi e le modalità di rimborso» ha incalzato il sindaco-commissario Marco Bucci di fronte alle insinuazioni di alcuni consiglieri: «Se guardate bene noterete che è evidente che siamo in anticipo, non in ritardo».



Dal Campasso a Certosa - «Ovviamente le case demolite saranno abbattute, ma ci sarà un processo di rigenerazione urbana che verrà messo a concorso – gestito da UrbanLab – che partirà tra gennaio e marzo». Come una fenice che rinasce dalle sue ceneri, l'area circostante il luogo del tragico crollo potrà finalmente tornare a nuova vita. «In questo modo ci sarà la possibilità di dare vita a un’operazione di rigenerazione di un’area che va dal Campasso a Certosa, forse un caso da record in Europa. Abbiamo anche proposte di finanziamento da privati, ma per ora non sappiamo ancora nulla».

Nel frattempo, però, si attendono ancora i fondi stanziati da Autostrade: ma è solo questione di tempo. «Stiamo preparando la lettera di richiesta fondi per Autostrade: partirà o venerdì o lunedì» ha infatti spiegato Bucci: «La lettera riguarderà sia i lavori del ponte che le famiglie di sfollati che i macchinari per le aziende. La somma (senza iva) supera i 400mila euro».