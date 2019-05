Dalla Francia a Genova alla volta della Tunisia: arrestato stupratore seriale

Genova - La Polizia di Stato di Genova, nell’ambito di un’attività di cooperazione giudiziaria tra la Procura della Repubblica di Genova e quella di Cannes, in collaborazione con personale della Police Nationale francese, ha dato esecuzione nella mattinata di sabato 18 maggio u.s. ad un Mandato di Arresto Europeo nei confronti di un 32enne francese.



L'arresto - L'uomo - un 32enne nato a Cannes - risulta indagato per quattro episodi di violenza sessuale avvenuti nella zona di Cannes tra l'1 giugno 2014 e l’11 maggio 2019, nonché per l’utilizzo abusivo di segni distintivi tipici delle Forze di Polizia al fine di commettere delitti. In particolare il 32enne, esibendo equipaggiamento che simulava quello in uso alla Polizia francese, tra cui un lampeggiante blu ed una pistola di grosso calibro, adescava prostitute a Cannes e dintorni, spacciandosi per poliziotto e costringendole così, mediante violenze e ricatti di vario genere, a consumare rapporti sessuali con lui a bordo della sua autovettura. Sentitosi braccato, l'uomo ha lasciato il territorio francese all’alba di venerdì scorso, a bordo di una BMW X5, diretto verso il Capoluogo Ligure. Rifugiatosi in un hotel economico nella delegazione di Sampierdarena, il fuggitivo ha prenotato un biglietto sulla prima nave per la Tunisia, in partenza il pomeriggio successivo.

Le immediate indagini, avviate nella cornice della collaborazione tra Forze di Polizia europee, hanno consentito di localizzare in quello stesso giorno il veicolo del ricercato, parcheggiato a poca distanza dall’hotel dove alloggiava. Nella mattinata seguente è dunque scattato il blitz, condotto dai poliziotti della Squadra Mobile, in collaborazione con i colleghi della Digos, della Polizia di Frontiera Marittima di Genova e con la partecipazione di personale della Polizia Nazionale Francese, appositamente giunto a Genova nelle prime ore del mattino.

L'uomo è stato così intercettato, bloccato e perquisito mentre si accingeva a salire sulla sua auto per dirigersi al terminal portuale, dal quale si sarebbe imbarcato per la Tunisia.

Conformemente all’Ordine di Indagine Europeo pervenuto dalle Autorità francesi, l’autovettura dell’arrestato è stata sottoposta a rilievi tecnici e perquisizione al fine di rilevare fonti di prova, tra cui fondamentali potrebbero rivelarsi le tracce biologiche. Al termine degli atti di rito l’arrestato è stato condotto alla Casa circondariale di “Pontedecimo”, a disposizione dell’A.G. precedente.