Decreto Genova, bozza pronta. Toninelli: «Il Commissario fisserà una somma, Autostrade pagherà entro 30 giorni»

Queste le novità del Decreto presentate ieri dal ministro ai Trasporti

Genova - La bozza del Decreto Genova - in cui si legge che Autostrade dovrà mettere a disposizione le somme per ricostruire il ponte entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario - è pronta. Al suo interno si evince anche come il Commissario straordinario avrà pieni poteri, potendo operare «in deroga ad ogni disposizione di legge, fatto salvo il rispetto dei vincoli non derogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».



Pieni poteri al Commissario - Il Commissario avrà pieni poteri per demolizione, rimozione e smaltimento delle relative macerie, oltre che per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del sistema di collegamento connesso. Per queste ragioni «si avvarrà di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, con 20 dipendenti e potrà nominare due subcommissari».





Gli incentivi per le assunzioni - Secondo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, inoltre, il decreto prevedrà anche un'incremento delle assunzioni per gli enti locali, che in questo modo - per far fronte all'emergenza - potranno aggiungere al loro organico fino a 500 persone in 2 ann: si parla complessivamente di circa 250 assunzioni nel 2018 e altrettante nel 2019 - tutte con contratti a tempo determinato - con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente. Per far fronte alla copertura finanziaria necessaria, secondo le rispettive competenze e necessità, nel limite complessivo di spesa 3 milioni e mezzo di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro 10 per il 2019.

La bozza del Decreto Genova, inoltre, prevede anche aiuti per il trasporto pubblico locale: alla Regione, infatti andranno 22 milioni e 500 mila euro per migliorare il servizio regionale e locale per il 2019, oltre a 20 milioni per rinnovare il parco mezzi e 500 mila euro per garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nella città metropolitana.



La zona france - Un'altra novità del decreto riguarda, poi, l'istituzione di una zona franza per il sostegno alle imprese danneggiate dal crollo di ponte Morandi, il cui perimetro - dopo un consulto con Regione e Comune - sarà definito dal Commissario. In questo modo, le imprese inserite in questa area che avranno un calo di fatturato almeno del 25% dal 14 agosto al 30 settembre 2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente potranno richiedere al Comune esenzioni delle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività e dalle imposte municipali per gli immobili, ma anche l'esonero dai contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi per le assicurazioni infortunistiche obbligatorie). I risarcimenti - previsti per imprese, professionisti, artigiani e commercianti - saranno pari al 100% del decremento del fatturato rispetto all'anno precedente, fino a un massimo di 200 mila euro.