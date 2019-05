Decreto sicurezza, reati in calo e meno immigrazione clandestina: i numeri in Liguria

I dati sono resi noti dal Viminale

Genova - «Nei primi tre mesi del 2019 in Liguria sono calati i reati dell'11,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare, a Genova -18,%, -6,5% a La Spezia, -8,1% a Savona. Imperia invece segnala +10,8%. Si riducono anche gli stranieri ospiti delle strutture di accoglienza. In tutta la regione erano 5.647 al 13 maggio 2018, diventati 4.334 al 13 maggio 2019 (-23,25%): a Genova -23,25%, -24,65% a Imperia, -26,12% a La Spezia, -19,69% a Savona»: così in una nota il Viminale.



Numeri - «Con il decreto sicurezza, fortemente voluto dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini, sono stati forniti utili strumenti per allontanare criminali e clandestini, rafforzare la sicurezza e ridurre il degrado urbano - hanno dichiarato Stefano Garassino, assessore alla Sicurezza del Comune di Genova e Lorella Fontana - capogruppo Lega in Comune. Nel primo trimestre di questo inizio anno, a Genova i reati sono calati del 18% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Inoltre, sono ridotti anche gli stranieri ospiti nelle strutture di accoglienza, facendo segnare un calo del 23,25% nel nostro capoluogo. Questa è la politica del fare, una politica vicino alle esigenze dei cittadini che da anni chiedevano più presidi di sicurezza e azioni più incisive per fermare la microcriminalità spesso portata da immigrati clandestini. Andiamo avanti, consapevoli che questa è la direzione giusta, nonostante a sinistra qualcuno abbia ancora l'ardore di criticare l'operato di questo Governo. Finalmente una politica di buon senso dopo anni di nulla», hanno concluso.