Deiezioni canine, anche a Genova diventa obbligatoria la bottiglietta per pulirle

Genova - Bottiglietta per le deiezioni canine obbligatoria anche a Genova: questo quanto deliberato ieri dal Consiglio comunale grazie a un documento presentato in Sala Rossa dal Consigliere della Lista Crivello Enrico Pignone. Certo tempi tecnici non consentiranno l'applicazione immediata della delibera, ma in un paio di settimane il provvedimento dovrebbe diventare effettivo: bottigliette alla mano, dunque, se si vuole uscire a spasso con il proprio amico a quattro zampe.



La delibera - L'applicazione del nuovo regolamento - la cui sperimentazione non risulta avere un periodo definito - dovrebbe dunque scattare entro la fine dell’estate.Le novità, però, non finiscono qui: chiunque dovesse trasgredire a questo rinnovato Regolamento comunale potrà incorrere in sanzioni pecuniarie che vanno dai 50 ai 300 euro.

La delibera in questione è stata votata oggi da tutti i Consiglieri presenti (32), eccezion fatta per il Capogruppo di FdI Alberto Campanella, che - convinto che la cosa potrebbe complicare la vita dei proprietari di cani un po' più avanti con l'età - ha preferito astenersi.