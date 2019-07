Deiezioni canine e aree di sgambatura: quando l´inciviltà dei padroni ricade sugli animali

Genova - Questa mattina durante la seduta consiliare relativa alla proposta di adeguamento del regolamento di gestione dei rifiuti urbani e di quello sulla tutela e il benessere degli animali in città si è parlato della possibilità di intervenire in merito a un implemento delle aree destinate alla sgambatura dei cani.



La questione - Durante la seduta il tema della "civiltà" di alcuni padroni è stato più volte tirato in ballo, e non sono mancati paragoni con paesi come la Svizzera, in cui «dovunque ci si giri non si vede mai alcun tipo di deiezione canina e le strade son pulite», contrariamente, purtroppo, a quanto accade a Genova. Proprio in Svizzera, però, esiste anche una tassa sui cani, per la quale - facendo la proporzione - se fosse applicata anche ai 60mila cani genovesi la città arriverebbe a ottenere una somma come 6milioni di euro, tutti reinvestibili anche in provvedimenti mirati alla riqualificazione delle aree soggette all'inciviltà di certi padroni. In Italia, però, l'equivalente tassa sui cani - introdotta nel 1931 con un regio decreto e abrogata 1984 - non sussiste più, ricorda l'Assessore all'Ambiente Matteo Campora sul finire della seduta, facendo cenno a come con somme più limitate Genova possa comunque ovviare al problema in maniera altrettanto funzionale. «Durante questa Commissione sono state dette molte cose» continua Campora: «È indubbio sussista la necessità di far sì che ci sia un tempo minimo - ancora in fase di definizione - per dar vita a un'adeguata campagna di informazione rivolta alla popolazione, così come bisogna al più presto aumentale le comunicazioni in merito all'obbligo dell'uso delle bottigliette per ovviare ai disagi causati dalle deiezioni liquide degli animali sulle strade genovesi». A ciò, però, si aggiunge il fatto che spesso anche chi viaggia munito di questi supporti si trova ad avere a che fare con fontanelle non funzionati o addirittura assenti, cosa che a sua volta rende altresì necessario «ripristinare le fontane guaste e attivarne di nuove», le quali - tra l'altro - non servono solo ai cani, ma anche agli esseri umani. Rimane inoltre da valutare il periodo di transizione e quello utile alla documentazione in merito, i quali devono essere tali da permettere ai cittadini di conoscere al meglio la normativa vigente.



Le aree ad hoc - In merito alle aree destinate alla sgambatura dei cani, inoltre, la questione si dirama ulteriormente: «Dal 2015» spiega l'Assessore «di fatto l'onere di predisporre questo genere di aree compete a Municipi: il Comune, infatti, interviene solo per verificare che le suddette zone possano rispondere a determinati requisiti». Genova è una città che urbanisticamente ha delle limitazioni in fatto cani: pensiamo ad esempio centro storico, zona storicamente popolosa della città, ma in cui di fatto - benché si possa comunque ragionare sul da farsi - sussistono pezzature minime per la realizzazione di tali aree, il che chiaramente non aiuta. «Dovremmo individuare un numero maggiore di aree destinate a questo fine» conclude Campora, «rivolgendo la nostra attenzione soprattutto ai giardini: più le aree sono grandi, infatti, e più è facile evitare che i padroni dei cani li portino per strada». Dopo 7 anni di mancata riunione, un mese fa il Comitato tecnico-scientifico sull'argomento è stato finalmente convocato: «Al suo interno sono presenti il Consigliere Campanella, il Consigliere De Benedictis e la Consigliera Tini, il che consente al Consiglio comunale di avere una rappresentanza importante al suo interno. La strada è lunga e i tempi ancora incerti, ma è un argomento su cui sicuramente non tarderemo a lavorare».