Demolizione, ancora nulla di certo per le pile 10 e 11: la prima abbattuta sarà la 5

Genova - Nella giornata di ieri - mercoledì 27 marzo 2019 - Palazzo Tursi ha ospitato una commissione consiliare dedicata ai problemi derivati dalla possibile presenza di amianto nel Morandi e alla sua demolizione.



La commissione - L'Asl ha fatto sapere che il confronto con i demolitori risulta tutt'ora in corso, mentre il rilevamento di amianto, le cui concentrazioni risultano comunque non allarmanti. All'incontro erano presenti comitati cittadini, rappresentanti dei municipi coinvolti, membri degli osservatori pubblici della struttura commissariale e tecnici di Asl, Arpal e Rina Consulting, e durante il dibattito è emerso come ad oggi - mentre pare che i palazzi di via Porro e via del Campasso verranno abbattuti meccanicamente - non è ancora stata trovata una soluzione definitiva per la demolizione delle pile 10 e 11.

Anche i piloni del moncone ovest subiranno demolizione meccanica, a partire dalla pila 5.