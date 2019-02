Demolizione, attesa più lunga del previsto: lo smontaggio non è ancora terminato

Genova - Nel tardo pomeriggio di ieri era stato annunciato che la trave sarebbe stata calata giù nella notte, mentre l'impalcato avrebbe dovuto essere sollevato già in serata. In realtà, però, il tampone tra la pila 7 e la pila 8 del moncone ovest di ponte Morandi pare non essersi ancora spostato.



I lavori stanno andando per le lunghe, ma c'era da aspettarselo: in fondo non è certo un'operazione da tutti i giorni. A questo punto non resta che attendere. Potrebbe essere oggi come domani, ma una cosa è sicura: entro questo weekend i primi 36 metri del moncone ovest verranno giù. Basterà avere un po' di pazienza.



Aggiornamento delle 9 - È iniziata la discesa della trave tampone del ponte. La velocità di discesa sarà di 5 metri all’ora.