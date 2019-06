Genova - A seguito di alcune indiscrezioni apparse in queste ore su alcuni giornali locali, il Sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha precisato - a margine delle celebrazioni per l'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza - ha precisato che «non ci sono altre date per la demolizione: l'unica è quella del 28 giugno».



Stando al Sindaco-Commissario, infatti, altre ipotesi per la demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 sarebbero «solo illazioni».