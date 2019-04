Demolizione, c´è l´ok della Procura per il dissequestro delle macerie

Genova - Nel corso della commissione consiliare relativa al tema della viabilità post Morandi, i rappresentanti della struttura commissariale per la ricostruzione - per i quali ha preso parola il Direttore generale Roberto Tedeschi - ha comunicato di aver ricevuto dalla Procura il nulla osta per il dissequestro di una parte dei detriti provenienti dalle macerie del viadotto.



Il dissequestro - Stando alle parole di Tedeschi, proprio ieri sarebbero state dissequestrate le macerie finora rimaste entro l'area "Penisola" di Bolzaneto: pare, inoltre, che nei giorni scorsi la struttura commissariale sia stata autorizzata anche a «portare via i resti delle prime due travi tampone». «Abbiamo dovuto aspettare sostanzialmente perché, prima che il dissequestro possa diventare effettivo, in questi casi è necessario attendere che i tecnici preposti portino a termine le analisi e le verifiche del caso», spiega ancora Tedeschi: «Rispetto ad altri questo meccanismo è ancora snello, ma comunque richiede qualche tempo». Allo stesso tempo, inoltre, la Procura avrebbe anche autorizzato i tecnici a operare sui resti delle pile 10 e 11, sul versante est del viadotto Morandi.

Per quel che concerne lo smaltimento dei detriti, poi, sempre Tedeschi ha affermato che l'impatto sulla viabilità dovrebbe essere molto ridotto: si parlerebbe, infatti, di lasciare che le operazioni vengano svolte durante la notte, anche - e soprattutto - per velocizzare i tempi e non pesare ulteriormente sul traffico della zona.