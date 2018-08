Demolizione di Ponte Morandi, Rixi: «Inizio lavori entro la prima settimana di settembre»

Il Mit ha in mente un cronoprogramma serrato per completare l'abbattimento in sicurezza del viadotto nel minor tempo possibile

Genova - Autostrada ha ancora tempo fino a venerdì 31 agosto per presentare i suoi piani, ma dal governo è già stato presentato un programma serratissimo. E infatti il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi non ha mancato di informare che «per i primi di settembre, direi entro la prima settimana potremmo iniziare i lavori per la demolizione di ponte Morandi».



La demolizione - Ciò che è certo è che si procederà per fasi. Tra queste, la prima consisterà nell'alleggerimento della parte a levante del viadotto - che, ricordiamo, è quella più a rischio -, mentre per quel che concerne la parte a ponente, verrà comunque coinvolta Ansaldo Energia, mentre sarà immediatamente successivo il ripristino delle linee ferroviarie.

In termini di tempo, non è ancora possibile conoscere l'entità delle tempistiche delle operazioni, dal momento che questo «dipenderà dalla tecnica che verrà usata e da quanti cantieri in contemporanea si riuscirà ad aprire», sebbene sia abbastanza plausibile secondo Rixi che «si vada verso un mix tra l'utilizzo di microcariche esplosive e smontaggio».