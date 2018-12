Demolizione e ricostruzione, gli abitanti della zona limitrofa al cantiere incontrano Bucci

Genova - Nella mattinata di oggi il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha incontrato il comitato degli abitanti ai confini della zona rossa di Ponte Morandi.



L'incontro - Le circa 300 famiglie che vivranno a pochi passi dai cantieri - fino a questo momento rimaste escluse finora da tutele e indennizzi - hanno esposto al commissario e all''assessore comunale al bilancio Pietro Piciocchi i propri dubbi, confermando altresì la manifestazione prevista per il prossimo 11 gennaio: l'ottimismo, però, non è mancato, e gli animi sono sembrati più distesi. Stando al presidente del comitato Fabrizio Belotti, infatti, i residenti si lasciano l'anno vecchio alle spalle «con altre promesse, ma con qualcosa di costruttivo». Il comitato, infatti, oggi ha chiesto nuovamente la propria parte di risarcimento e la creazione di un osservatorio su demolizione e ricostruzione e per quanto riguarda il cantiere, trovando Bucci «molto attento»: l'idea del commissario, infatti, rimane quella di intervenire come struttura commissariale per dare ai residenti una cifra che permetta eventualmente loro di trasferirsi per tutta la durata dei lavori (sulla falsa riga del contributo per la sistemazione autonoma concessa agli sfollati).