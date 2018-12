Demolizione e ricostruzione ponte, individuate le aree di cantiere

Genova - Con il Decreto n. 15, pubblicato in data odierna, sono state individuate e fissate le aree di cantiere utili alla demolizione e la ricostruzione del Ponte sul Polcevera.



Zone - «Si tratta di un’area di colore azzurro che identifica i terreni e gli edifici inclusi all’interno della zona rossa (delimitata con Ordinanza n.314 del 7.9.2018) che saranno necessari per la demolizione e la ricostruzione dell’infrastruttura autostradale e che potrebbero essere soggetti ad eventuale occupazione o esproprio. Da tale perimetrazione è esclusa la proprietà Ansaldo; un’area di colore arancione, coincidente con le parti di proprietà Ansaldo ricadenti in zona rossa; otto altre aree contrassegnate con il colore verde, localizzate in posizione marginale rispetto alle aree di intervento (quindi esterne alla zona rossa), che potrebbero essere interessate dai lavori di demolizione e costruzione dell’infrastruttura autostradale, in particolare per garantire adeguata accessibilità e connessione tra le aree di cantiere».