Demolizione, i collegamenti aerei non subiranno variazioni

Genova - «Il giorno venerdì 28 giugno alle ore 9:00 è prevista la demolizione delle pile 10 e 11 del Viadotto Polcevera. L'intervento non avrà alcun impatto sull'operatività dei voli, ma sono previste modifiche alla viabilità cittadina»: così l'Aeroporto di Genova tramite una nota.



Viaggio - «Si consiglia a tutti i passeggeri in partenza di mettersi in viaggio con largo anticipo e di prediligere mezzi di trasporto pubblici. Si ricorda che è attivo il collegamento diretto tra la Stazione di Sestri Ponente Aeroporto e il terminal aeroportuale, operativo dalle 6:00 alle 22:00 e gratuito fino al 30/6. In considerazione delle modifiche alla viabilità autostradale, si consigliano i seguenti itinerari: da ponente viabilità ordinaria o autostrada A10 (uscita casello Genova Aeroporto); da levante viabilità ordinaria come oggi in uso o, per chi arriva in autostrada (autostrada A12), uscite Genova Nervi o Genova Est e successivamente viabilità ordinaria».