Demolizione: in preparazione lo smontaggio della terza trave, ma crescono i malumori tra gli sfollati

Genova - Proseguono le operazioni di preparazione per lo smontaggio della terza trave di Ponte Morandi. Nel frattempo gli sfollati di via Fillak e via Porro aspettano di conoscere quando inizierà il quarto rientro in casa per recuperare i propri effetti personali.



Gli sfollati - In questi giorni dovrebbe nascere un nuovo soggetto, un'associazione che si chiamerà "Quelli del ponte Morandi", retta da un direttivo a rinnovo annuale (con prime elezioni) e avrà il da un lato l'obiettivo di mantenere viva la memoria del 14 agosto e dall'altro quello di restare come punto di riferimento per la comunità. Non mancano, però, i malumori tra gli sfollati per quanto riguarda i contributi destinati dal Comune. L'incontro di sabato prossimo sarà l'occasione per fare il punto anche su questo aspetto.