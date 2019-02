Vittorio Omini: «Soddisfatti dell'operazione»

Genova - «Un altro passo verso il futuro! È terminata poco fa la discesa della seconda trave del Ponte Morandi. Giorno dopo giorno, pezzo dopo pezzo, riporteremo Genova alla normalità. Non ci fermiamo! #genovanelcuore».



La seconda trave del moncone ovest di Ponte Morandi è arrivata a terra: un altro passo avanti verso la demolizione e la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. L'annuncio arriva direttamente dal profilo Facebook del governatore della Liguria Giovanni Toti.



Struttura - «L'impalcato del peso di 850 tonnellate, in quanto alleggerito della parte di struttura interferente con il fabbricato Ansaldo, misurava 36 metri di lunghezza e 18 metri di larghezza ed è stato abbassato con precisione a pochi centimetri dal fabbricato dello stabilimento. Ieri era stata demolita una parte del capannone di Ansaldo che era ubicata sotto il tampone 7 per consentire il calo a terra del tampone ed era stato necessario alleggerirlo tramite un ulteriore incavo per evitare che toccasse l'edificio. Il calo del tampone 7, che sostituirà nella funzione di contrappeso quello precedente (8), permetterà la frantumazione del tampone 8 che attualmente è ancora all'interno del cantiere»: ha dichiarato in una nota Omini. «Anche questa volta siamo soddisfatti dell'operazione - ha dichiarato Vittorio Omini, direttore tecnico del cantiere - che è avvenuta nelle modalità e nei tempi previsti grazie all'impegno, alla dedizione e alla professionalità di tutte le maestranze coinvolte».