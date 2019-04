Demolizione, lavori in corso sia a est che a ovest del viadotto: possibile riapertura di via della Pietra

Genova - La demolizione della pila 5 di Ponte Morandi procede senza sosta: a breve - come da cronoprogramma - si passerà, nell'ordine, alla decostruzione delle pile 4, 3, 2 e 1. Nel frattempo, però, anche sul versante est del viadotto i lavori vanno avanti.



Il punto della situazione - Le gru preposte al sostegno del moncone est sono quasi totalmente sistemate e - nonostante l'iniziale preoccupazione sorta la scorsa settimana poco dopo la riapertura di via Fillak - i lavori propedeutici all'alleggerimento del Ponte anche sul lato est e alla conseguente demolizione del troncone sovrastante le case di via Porro sono pressoché completi.

Tra stasera e domani dovrebbero arrivare aggiornamenti in merito all'ultimo rientro degli sfollati nelle abitazioni, il cui inizio per il momento è previsto per il prossimo 4 maggio. Nel frattempo si torna ulteriormente a parlare di viabilità, e l'auspicio principale in questo caso è uno: la riapertura di via della Pietra. Come è ormai in sicurezza via Fillak, infatti, lo è anche questa seconda arteria, per la cui apertura si sta al momento lavorando senza sosta.