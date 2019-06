Demolizione Morandi, lavori alla rete di distribuzione: niente acqua a Sampierdarena

Genova - Iren Acqua comunica che, a causa di lavori sulla rete di distribuzione connessi e necessari alle operazioni di demolizione del ponte Morandi, lunedì dalle ore 9:00 alle 20:00 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova: via della Pietra; salita Vittorio Bersezio, via R. Baden Powell, salita al forte della Crocetta, scalinata Belvedere, salita Belvedere, via GB Monti, via dei Landi, corso Martinetti, corso Magellano, via Fanti, via Carrea, salita Dante Conte, via Promontorio, salita superiore Salvatore Rosa, via Porta degli Angeli (fino al 23); abbassamenti di pressione in Via Villa Scassi e via Balbi Piovera



«In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno

essere posticipati al giorno lavorativo seguente», conclude Iren.