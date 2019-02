Demolizione Morandi, proseguono i lavori sulla pila 7: a breve il prossimo smontaggio

Genova - Tra venerdì e sabato l'impalcato tra le pile 7 e 8 del Morandi è stato abbattuto, dando finalmente il via alla fase clou della demolizione. Al momento i primi 36 metri del moncone ovest sono posizionati a terra sotto la struttura, poggiati su alcuni supporti, e aspettano di essere ispezionati dai periti



I lavori - Non appena le operazioni di verifica saranno completate, l’asfalto verrà trasferito in una diversa area del cantiere, e lì sbriciolato. A causa del lieve ritardo, però, i tempi di lavoro stanno procedendo no-stop per rispettare le stime previste: il lavoro sulla pila 7 sta andando avanti anche oggi per far sì che si possa procedere al più presto allo smontaggio del successivo pezzo di asfalto. Per quel che concerne la pila 8, per il momento viene confermata la prossima demolizione tramite uso di esplosivi.