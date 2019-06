Demolizione ponte Morandi, Filt Cgil: «Chiudere il Porto a tutela dei camionisti»

Genova - «In riferimento alla demolizione del ponte Morandi, prevista per il giorno 28 giugno, la Filt Cgil è fortemente preoccupata per la circolazione stradale e la sicurezza dei lavoratori dell'autotrasporto»: così Marco Gallo Segretario Filt Cgil Genova Merci e Logistica e Leonardo Cafuoti Funzionario Filt Cgil Genova Merci e Logistica



«In quella giornata sono molto probabili ingorghi o blocchi stradali e un congestionamento della viabilità. In questo contesto saranno costretti a lavorare gli autotrasportatori in arrivo su Genova, anche dall'estero. L'annosa questione della mancanza di spazi attrezzati e ristoro, in questa circostanza, potrebbe essere ancora più drammatica con gli autisti costretti a lunghe soste in coda o peggio in aree di sosta improvvisate a condizioni climatiche e ambientali sfavorevoli alla salute - aggiungono - Per questi motivi la Filt Cgil chiede alle istituzioni, anche a tutela dei cittadini, la chiusura del traffico pesante in città e per il Port», concludono.