Demolizione, prevista per oggi la riunione sull´esplosivo. Entro fine settimana arriva il piano

Genova - Lo aveva già detto, e continua a riaffermarlo: il Sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione Marco Bucci è sempre più convinto - progetto alla mano - che «la soluzione esplosivo è vantaggiosa sia in termini di rischi ambientali che per le persone che lavorano».



La questione - «Le aziende stanno concludendo l'elaborazione del progetto: oggi pomeriggio avremo la prima riunione con Asl e Arpal per vedere che la questione risulti gestibile, in accordo con la legge e meno rischiosa possibile per le persone e per gli operatori, oltre che per effettuare eventuali modifiche». Secondo Bucci, infatti, i dati relativi all'esperienza delle simulazioni di demolizione con esplosivo sarebbero buoni e promettenti: «Lo studio è molto accurato, ed è stato fatto da alcuni degli esperti più competenti al mondo».

Lunedì e martedì avverrà l'incontro tra demolitori, Asl, Arpal e gli esperti in questione, durante il quale il Commissario si aspetta «numerosi suggerimenti, ma non ho dubbio che tutti i coinvolti sappiano bene come muoversi». La cosa fondamentale e che tutti si auspicano, dunque, è che avvenga un buon lavoro di team per trovare la soluzione migliore: anche perché «il processo è lo stesso che abbiamo fatto per la demolizione del lato ovest del viadotto» continua Bucci, sempre più convinto che «solo parlando e collaborando tutti insieme si trovano le soluzioni migliori».



I tempi - Domani Bucci partirà alla volta degli Stati Uniti, ma a margine del Blue Economy Summit svoltosi questa mattina a Palazzo Tursi non ha mancato di rassicurare i cittadini: «Sarò in Ohio, ma seguirò da là cosa succederà nel lavoro del team. Per il fine settimana sono sicuro che avremo tutto in mano». Si parla probabilmente di due trance e di due esplosioni differite, e secondo il Commissario «potremo parlare di fine maggio per la prima e intorno al 20 giugno per la seconda. La prima che a dover essere demolita sarà la pila 11, che verrebbe buttata giù con le case sottostanti: la pila 10, invece, dovrebbe essere demolita in un secondo momento, anche perché i palazzi di via Porro siti ai suoi piedi in questo caso dovranno essere buttati giù prima e separatamente con l'uso di macchine». Non sussiste ancora un piano di evacuazione ad hoc per la popolazione, ma «in 3 o 4 giorni prepareremo anche quello»: e se per la pila 11 la questione sarà "più semplice", purtroppo la 10 coinvolgerà un numero maggiore di persone.