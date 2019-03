Genova - L'ATI dei demolitori prosegue con le operazioni di preparazione per l'abbassamento del quarto impalcato tampone a ponente e con quelle di montaggio delle sei torri di sostegno a levante: è di questa mattina la comunicazione ufficiale.



La demolizione - Mentre a ponente proseguono le operazioni finalizzate all'abbassamento del quarto impalcato del moncone ovest di Ponte Morandi e quelle per la demolizione dei capannoni industriali sottostanti, a levante il montaggio delle sei torri di sostegno dell'impalcato delle Pile 10 e 11 continua senza sosta.

Attualmente sono in corso le bonifiche da ordigni bellici nell'area sottostante la Pila 10 e le bonifiche all'interno delle cantine e delle parti comuni negli edifici di via Porro e via Fillak.