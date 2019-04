Demolizione, proseguono i lavori sulla pila 5: lo smontaggio è alle porte

Genova - Le operazioni di smontaggio della pila 5 di Ponte Morandi proseguono senza sosta: al momento i tecnici delle ditte demolitrici sono impegnati nell'eliminazione della parte inferiore del pilone, e a breve toccherà anche alle maxi gru arrivate dall'Olanda fare la loro comparsa.



Lavori in corso - Nel frattempo, anche la predisposizione delle canaline - che già hanno superato i controlli messi in atto da Arpal e Asl - per convogliare l'acqua al momento del primo vero taglio della pila va avanti, che si prevede possa (forse) essere realizzato già tra venerdì 12 e sabato 13 aprile. Stando alle parole del Sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, per smontare l'intera pila, dovrebbero servire circa dieci-quindici giorni, cosa che comunque non impedirà la possibilità di operare contemporaneamente anche sugli altri piloni del viadotto.