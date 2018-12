Demolizione-ricostruzione come in una catena di montaggio: ecco il progetto tutto italiano

Genova - Un progetto curato dalla Matildi+Partners di Bologna, in collaborazione con Italiana Costruzioni e Monaco (entrambe di Roma) e Maeg (di Vazzola, nel Trevisano): ecco il settimo progetto reso noto per la ricostruzione del nuovo viadotto sul Polcevera.



Il progetto - Alla guida di tutto c'è il professor Giuseppe Matildi, la cui azienda è leader in Italia per la progettazione di ponti in acciaio. «Il nostro progetto avrà come base portante l'integrazione di demolizione e ricostruzione» spiegano i proponenti: in questo modo il nuovo Morandi avrà una costruzione del tutto simile a una catena di montaggio industriale, cosa non farebbe altro che «ridurre al minimo le interferenze con il terreno sottostante».