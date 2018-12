Genova - Le domande sono state tante durante il consiglio monotematico dedicato a far chiarezza sugli ultimi dubbi relativi a demolizione e ricostruzione, e il consigliere Luca Pirondini ne ha sollevata una di particolare interesse: gli ingenti capitali che circoleranno intorno al cantiere non rischiano di attirare numerose infiltrazioni mafiose? Di contro, il suo collega Stefano Giordano ha nuovamente paventato la possibilità di rischi ambientali collaterali ai cantieri di demolizione e ricostruzione del nuovo viadotto sul Polcevera: in questo senso, come si avrà intenzione di agire e - soprattutto - di tutelare Genova e i genovesi?



Infiltrazioni mafiose - «Le infiltrazioni mafiose sono un argomento fondamentale» esordisce il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci: «Abbiamo avviato due procedure: un accordo con la Prefettura per far sì che le indagini avvengano in tempi ridotti e uno con Anac per evitare le infiltrazioni e per l’anticorruzione». Da questo punto di vista sulla carta sembra essere tutto sotto controllo, insomma.



Rischi ambientali - A questo punto, però, è chiaro che i rischi ambientali rappresentino un’altra faccia importante di questa sfaccettata medaglia (se così si può dire). «Stiamo firmando poi un protocollo con Regione Liguria, Arpal e Asl3 per quel che concerne il monitoraggio ambientale nei tre municipi coinvolti» ha precisato il commissario, che senza esitare si è impegnato a far sì che vengano messe in atto tutte le operazioni del caso per mantenere i livelli di sicurezza ambientale durante i lavori. «Il protocollo – che verrà firmato in questi giorni – prevedrà monitoraggi ambientali, sui rifiuti e così via» ha poi continuato Bucci. «Per quanto riguarda l’amianto» prosegue «io insisto che è dentro le case, non nel ponte: il piano esecutivo prevede che l’amianto venga tolto dalle case, e se tutto va bene nelle macerie non ci sarà. Le zone di smaltimento dei detriti sono state in parte identificate, ma ancora non sappiamo se finiranno effettivamente lì: i detriti, infatti, potrebbero servire per ripristinare altre aree, come quelle colpite dalla mareggiata».



«Saremo pubblici e avremo massima trasparenza» conclude infine il sindaco-commissario: «Tutte le informazioni finiranno sul sito web del Comune, quindi chiunque volesse sapere qualcosa di più specifico ci contatti e noi – entro i limiti della legalità – pubblicheremo tutto il necessario».