Demolizione, terminate le prove con l´esplosivo nella cava di Camaldoli: si attendono i risultati

Genova - Il destino delle pile 10 e 11 del Morandi verrà deciso in queste ore: questa mattina, infatti, demolitori, struttura commissariale, membri della Prefettura, dei Carabinieri, della Polizia e di Asl e Arpal si sono per valutare l'impatto della dispersione delle polveri, dando vita alle prove di demolizione con esplosivo all'interno della cava di Camaldoli, sopra San Fruttuoso.



La simulazione - L'idea al momento è quella di usare l'acqua per mitigare la dispersione di polveri sottili, sfruttando vasche e cannoni per irrigare le pile. Durante le operazioni - terminate intorno alle 11 - sono state testate quattro tipologie di esplosivo. Stando alle prime indiscrezioni, i risultati sembrerebbero aver soddisfatto tutti: a questo punto i demolitori dovranno redigere una relazione tecnica, sulla cui base verrà poi selezionata la modalità più idonea per procedere con l'esplosivo e che - una volta completata - verrà sottoposta al vaglio della struttura commissariale e del comitato esplosivi.

Rimangono, però, ancora incerte le tempistiche: non si sa, infatti, se la demolizione delle due pile avverrà in una sola volta - e, dunque, comportando una sola esplosione - o se verrà fatta esplodere prima la pila 11 e in un secondo momento la 10. In entrambi i casi, comunque, prima che la demolizione con esplosivo possa essere messa in atto dovranno essere abbattute meccanicamente anche tutte le case di via Porro site sotto la pila 10.