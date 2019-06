Demolizione, ultimi aggiornamenti dai centri di accoglienza

Genova - Le ultime notizie dai centri di accoglienza per gli evacuati sono che la richiesta di ticket per i pasti è superiore a quella prevista inizialmente, ma il personale preposto sta comunque distribuendo tutto a chiunque lo richieda.



All'interno delle strutture al momento ci sono circa 200 persone: è notizia di questa mattina che molti abbiano scelto di non restare, infatti, dove erano stati assegnati, preferendo piuttosto andare al mare o rimanere in giro. Per ora il rientro nelle abitazioni rimane previsto intorno alle 22: come preannunciato dal Sindaco-Commissario Marco Bucci, infatti, i primi risultati dei rilevamenti - già messi in atto - dovrebbero arrivare per le 17, mentre i secondi per le 21. Solo una volta appurato che tutti i valori rientrino nella norma si provvederà al rientro.