Deruba l´ufficio postale di Brindisi a marzo, arrestato a giugno mentre è in crociera a Genova

Genova - Su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare per rapina, ma senza curarsi troppo della cosa ha pensato bene di partire ugualmente per una crociera nel Mediterraneo. Peccato che, una volta arrivato a Genova, i Carabinieri non siano stati dello stesso avviso.



Sorpreso durante la tappa a Genova della nave da crociera su cui si trovava in vacanza, il 33enne era accusato - insieme ai suoi due fratelli - dell'assalto a un ufficio postale di Brindisi, risalente allo scorso 22 marzo. A quanto pare, in quell'occasione due dei tre fratelli sarebbero entrati ingresso nell'ufficio armati di pistola, grazie alla quale si sarebbero impossessati di quasi 1500 euro. Una svolta nelle indagini è arrivata dal Dna trovato sui passamontagna recuperati dai carabinieri di Brindisi.