Deruba minori disabili di cui è curatore speciale: chiesti 10 anni per un avvocato genovese

Genova - È stata chiesta una condanna a 10 anni per un avvocato genovese di 64 anni - ai domiciliari dal 2017 - accusato di avere rubato dai conti correnti di minori disabili di cui era curatore speciale oltre 500mila euro dal 2006 al 2016.



L'inchiesta - Proprio nel 2017 il parente di uno dei disabili avrebbe notato alcuni movimenti anomali sui conti in questione, facendo dunque partire la segnalazione del giudice tutelare. Dopo una serie di accertamenti è infine emerso come il 64enne avesse sì sottratto denaro dal conto del disabile in questione, ma non solo: in più avrebbe anche prelevato da altri 24 conti di altrettanti minorenni che ricevevano pensioni d'invalidità o di reversibilità.