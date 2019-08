Derubato e malmenato insegue i suoi aggressori: interviene la Polizia

Genova - I Poliziotti del Commissariato Centro hanno denunciato ieri sera per rapina due cittadini gambiani, uno di 23anni (pluripregiudicato irregolare) e l’altro di 25 anni (incensurato e col permesso di soggiorno).



Il furto - La vittima, un italiano di 24 anni, ha riferito ai poliziotti che stava camminando in Via Al Ponte Calvi quando è stato raggiunto alle spalle da uno sconosciuto che ha tentato di strappargli dalle mani il telefono senza riuscirci. Dopo essere scappato è stato raggiunto, questa volta da due soggetti, che dopo averlo colpito con calci e pugni, gli hanno portato via il cellulare. La vittima li ha inseguiti sino in Piazza Portello, dove ha intercettato una volante della Polizia che ha fermato i due soggetti, che nel frattempo si erano disfatti del telefono, e stavano tentando di dileguarsi a bordo di un bus.