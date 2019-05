Dieci auto a emissioni zero nella flotta Genova Car Sharing

Genova - Entro maggio entreranno a far parte della flotta di Genova Car Sharing nuove vetture ad emissioni zero: si tratta di 10 veicoli elettrici fortemente voluti dall'Amministrazione civica per raggiungere l'obiettivo di una mobilità sostenibile, anche grazie alla progressiva elettrificazione dell'insieme delle auto con prestazioni davvero uniche, a disposizione di cittadini genovesi abbonati al servizio.



Servizio - I mezzi ZEV con motore 100% elettrico sono a disposizione negli stalli serviti dalle colonnine ENEL oggi attive dal Levante all'estremo Ponente. Il servizio si estenderà ad altri quartieri e aree urbane, come Molassana e Fascia di rispetto di Pra': all'inizio con l'esigenza a di riportare l'auto nel parcheggio di partenza, ma a breve, anche in modalità "solo andata" (one way).