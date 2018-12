Diesel e benzina, da gennaio i liguri pagheranno meno

Genova - «Dal 2019 i liguri pagheranno meno al distributore senza rinunciare alla messa in sicurezza del territorio» lo annuncia il governatore della Liguria, Giovanni Toti, spiegando: «In accordo con il vice-ministro all’Economia, Massimo Garavaglia, abbiamo verificato la possibilità di coprire con fondi nazionali le somme stanziate sul dissesto idrogeologico e coperte dal 2011 con le accise sui carburanti della Liguria».



Il Governo italiano si impegna quindi a coprire il gettito proveniente da quella imposta nella stesura definitiva della Legge di Stabilità. Nel 2019 in Liguria non aumenteranno le accise sul carburante, ma non saranno intaccati i fondi per combattere il dissesto idrogeologico.