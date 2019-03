Difesa del clima, circa 5000 persone per le vie di Genova

Tantissimi gli studenti delle scuole del capoluogo

Genova - Erano circa 5000 mila le persone, per di più studenti che hanno dato vita a uno sciopero per la difesa del clima.



Corteo - I manifestanti sono partiti questa mattina da piazza De Ferrari e hanno percorso piazza Matteotti, via San Lorenzo, piazza Caricamento per raggiungere Calata Mandraccio, al porto Antico dove hanno dato vita a un flash mob conclusivo.



Clima - Intanto secondo i dati diffusi da Arpal in base alle rilevazioni del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), il 2018 in Liguria è stato l'anno più caldo (dal 1963), con una temperatura media di +17.2°C.