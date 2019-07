Disabili, dieci dissuasori acustici in comodato gratuito a tutela delle aree di sosta

Genova - Una delibera di Giunta ha approvato lo schema di un protocollo d’intesa tra Il Comune di Genova e ACI Infomobility Spa che collaboreranno per un progetto sperimentale della durata di un anno, finalizzato alla salvaguardia della mobilità e dell’autonomia del disabile guidatore grazie all’utilizzo sperimentale di 10 dissuasori acustici in comodato gratuito per la tutela di altrettante aree di sosta personalizzate con il numero di contrassegno di sosta disabili.

Sarà garantita l’assistenza tecnica, la disinstallazione e il ripristino della situazione preesistente allo scadere dei 12 mesi. ACI Infomobility è proprietaria del brevetto depositato per la diffusione del dispositivo e ha le competenze tecniche per installazioni di sperimentazione nelle principali città italiane.



Sperimentazione -/b> La delibera adottata è stata proposta da Stefano Balleari, assessore alla Mobilità e da Stefano Garassino, assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale. «Questa sperimentazione prevede un dissuasore dedicato almeno in ognuno dei 9 Municipi - sottolinea l’assessore alla Mobilità Balleari -. Il criterio adottato per l’assegnazione del dispositivo è stato quello di privilegiare l’area di parcheggio riservata di ogni delegazione per cui sono state segnalate più violazioni, nel corso del tempo, alla Polizia Locale. Genova è la seconda città che partecipa a questo importante e innovativo progetto che è già stato avviato nella sola città di Roma».