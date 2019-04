Discarica abusiva agli Erzelli, Campora: «Situazione in miglioramento, diminuite le segnalazioni»

L'assessore all'ambiente ha risposto al consigliere comunale Antonino Gambino

Genova - «Negli ultimi mesi la situazione migliorata. Lo dico perché il numero delle segnalazioni è diminuito anche grazie ai nuovi trenta assunti in Amiu che hanno implementato gli interventi»: lo ha affermato l’assessore Campora rispondendo a un articolo 54 di Antonino Gambino, consigliere delegato alla Protezione Civile.



Sicurezza - «Sono state fatte molte sanzioni accompagnate da alcuni sequestri e confische dei mezzi. In Corso Perrone, in particolare, sono state installate tre telecamere nell’ultimo mese a fronte di un accordo con il consorzio di Campi. La prossima settimana farò un nuovo sopralluogo insieme agli assessori Balleari e Garassino. Chiederemo ai privati che hanno in concessione aree in cui avvengono gli abbandoni di installare delle telecamere».