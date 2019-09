Discarica di Scarpino, novità per lo smaltimento dei rifiuti: arriva il trattamento meccanico-biologico

Genova - AMIU Genova, con delibera del proprio CdA del 6/8 scorso, ha individuato la procedura di project financing per l’affidamento della concessione di progettazione, costruzione, gestione ed esercizio dell’impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) da ubicarsi presso il Polo impiantistico di Scarpino.



Nella fattispecie, nell’ambito di un procedura regolata dal Dlgs 50/2019 art. 183, è stata individuata la proposta presentata da IREN AMBIENTE che verrà sottoposta all’iter di Legge.



Genova, quindi, per la prima volta nella sua storia avrà un impianto di smaltimento rifiuti che permetterà di:



1) gestire in autonomia tutto il processo operativo;

2) chiudere il ciclo del wasting a livello di città metropolitana

3) superare la fase del trasporto dei rifiuti fuori regione e gli extra costi conseguenti

4) avere un impianto di proprietà di AMIU



Essendo la realizzazione del TMB il principale obiettivo assegnato dal Comune di Genova alla Presidenza di AMIU Genova ed essendo il medesimo di fatto raggiunto , il Presidente Ivan Strozzi, nel segno della correttezza istituzionale che sempre ha contraddistinto i rapporti con l’Amministrazione comunale, ha rassegnato le proprie dimissioni nelle mani del Sindaco e dell’Assessore Matteo Campora.



Nel prenderne atto, Sindaco e Assessore hanno espresso il loro ringraziamento al dott. Ivan Strozzi per l’attività svolta con dedizione e passione.



Sottolineano, inoltre, come l’obiettivo raggiunto derivi dalla fattiva sinergia tra l’Amministrazione comunale e AMIU e, infine, auspicano che i conseguenti passi operativi per lo sviluppo del progetto in questione siano svolti nel minor tempo possibile.