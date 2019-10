Dissuasori in sopraelevata, Corso (Lega): «Ridotte di oltre l´80% le infrazioni»

Genova - «In seguito all'installazione dei dissuasori nelle entrate della sopraelevata, le infrazioni dei tir si sono ridotte dell'ottanta per cento, questo significa che la mia richiesta, votata in consiglio comunale a fine 2018, sta dando il risultato che avevamo come obiettivo»: così Francesca Corso - consigliere comunale della Lega.



«Come riferito, infatti, dai dati esposti dal Ministro delle Infrastrutture De Micheli, durante un question time al Senato, dal primo giugno a fine agosto sono stati accertati e sanzionati 33 transiti abusivi, a fronte dei 171 verbalizzati nei tre mesi antecedenti all'installazione dei dissuasori. Sono soddisfatta di questo primo risultato, che deve diventare un punto di partenza per raggiungere un obiettivo del cento per cento, reso possibile dalla copertura di tutte le entrate», conclude Corso.