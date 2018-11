Distrugge auto e moto, 25enne arrestato dalla Polizia

Genova - Ha danneggiato nove automobili e due scooter ma è stato scoperto dalla Polizia: il protagonista della vicenda è un uomo di 25 anni arrestato per furto e danneggiamento. L’episodio si è verificato questa notte intorno alle 4.



Merce - Una pattuglia stava transitando in via XX Settembre quando ha sentito un forte rumore di vetri infranti provenire da una via limitrofa. I poliziotti si sono diretti in via Frugone e hanno visto il 25enne scappare.



Fermo - L’uomo, una volta raggiunto, con le mani insanguinate ha mostrato il contenuto dello zaino e delle buste di plastica che portava con sé: i poliziotti hanno trovato il frontalino di un’autoradio, giubbotti catarinfrangenti, un set di catene da neve ancora sigillato, il telecomando di un cancello ed alcuni effetti personali. I proprietari dei veicoli sono stati contattati e molti di loro sono già rientrati in possesso dei loro beni .