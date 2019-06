Divieto di accattonaggio con animali: ecco la nuova battaglia del Consigliere-animalista

Genova - Sarà capitato a tutti di passeggiare per la città e imbattersi in un mendicante con un cane: un fatto più o meno diffuso, che al Consigliere-animalista di Fratelli d'Italia Alberto Campanella non va, però, molto a genio. «La scorsa settimana stavo passando con mio figlio da Piccapietra» spiega il Consigliere «e lui, alla vista di un mendicante con a fianco un cagnolino, mi ha chiesto dei soldi da potergli dare. A quel punto gli ho dato i soldi e l'ho mandato alla vicina ArcaPlanet a comprare alcune scatolette per il cane, ma il padrone per tutta risposta ha rifiutato il cibo per il suo compagno di vita: lui voleva i soldi». Alla luce di questo racconto, Campanella chiede dunque alla Giunta di applicare l'Art.5 del regolamento comunale, secondo cui è fatto assoluto divieto di detenere animali durante la pratica dell'accattonaggio. «Per loro non sono compagni di vita come per noi: dobbiamo liberare questi innocenti animali, dobbiamo toglierli a chi non ne ha cura e darli magari a persone che siano pronte a regalare loro calore e amore».



La risposta - Accolta positivamente dall'Assessore alla Sicurezza Stefano Garassino, la proposta del Consigliere Campanella potrebbe essere ripresentata sotto forma di Ordine del giorno già durante il prossimo Consiglio comunale, così da permettere una discussione in merito e concederle di avere un voto consiliare. «Non mi vede contrario all'idea, soprattutto per come vengono tenuti animali» spiega dunque l'Assessore, che però - dopo aver sottoposto la questione al comandante della Polizia locale Gianluca Giurato precisa che «il fenomeno è già attenzionato dal comando locale, soprattutto perché ormai da tempo è stata chiesta dal Comune e, dunque, applicata da chi di dovere una maggiore attenzione al fenomeno dell'accattonaggio». Per quel che concerne il decoro urbano, infatti, questo fenomeno risulta particolarmente diffuso soprattutto nel centro cittadino. «Solo dall'inizio di quest'anno sono stati sanzionati 8 individui per questo genere di illecito, mentre ben 142 sono state contravvenute per accattonaggio molesto» spiega Garassino, che però aggiunge come spesso non sia facile «contrastare tutto ciò, anche e soprattutto perché gli individui sanzionati sono per lo più stranieri o senza fissa dimora, cosa che nella maggior parte delle occasioni comporta di fatto l'inutilità della sanzione».



Tutto ancora da scrivere, insomma: sentiremo ancora parlare di questa idea, che probabilmente in qualche modo verrà trasformata in fatti. Un'ultima precisazione del Consigliere Campanella, però, oggi chiude (temporaneamente) la questione: «Consiglio a chi effettua questi controlli di evitare di sanzionare tali individui» spiega «perché essendo spesso nullatenenti cadrebbero chiaramente nel vuoto. Piuttosto invito a chiamare le Guardie zoofile, così che possano intervenire nel concreto per quei poveri animali».