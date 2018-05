Domani ai Giardini Luzzati il dibattito pubblico sulle mense scolastiche

Genova - Proseguendo un percorso comune e condiviso di quelle che sono le tematiche e le problematiche riguardanti la ristorazione scolastica genovese, Camera del Lavoro, Filcams Cgil e Flc Cgil Scuola di Genova hanno organizzato un dibattito pubblico che si terrà presso i Giardini Luzzati il 3 maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00, durante il quale esperti, docenti, lavoratori, sindacalisti e genitori, potranno intervenire e confrontarsi. Al dibattito sono stati invitati anche esponenti delle istituzioni interessate al settore ed esponenti della politica, Rete Commissioni Mensa e Coordinamento Genitori Scuole di Genova.



«La strada che ha portato a questo dibattito è passata attraverso varie tappe che negli ultimi mesi si sono susseguite: lo sciopero di gennaio dichiarato dalla Filcams Cgil Genova nel settore della ristorazione scolastica, e poi il concorso a premi per le scuole genovesi lanciato a fine febbraio dal titolo "Come è bello mangiare tutti insieme in mensa", attraverso il quale Cgil Genova, Filcams Cgil e Flc Cgil Scuola hanno voluto stimolare la discussione sulla valenza e l'importanza del momento del pasto durante l'attività didattica, esplicitando pubblicamente tutti i rischi connessi alla spinosa diatriba "pasto da casa VS mensa scolastica". Un concorso che oggi, 30 aprile, raggiunge la scadenza dei termini per parteciparvi; che ha visto pervenire in Cgil tanti disegni dai mille colori e significati fatti da bambini e insegnanti a sostegno della mensa come elemento di condivisione, uguaglianza, didattica e socialità all'interno della scuola pubblica, in attesa della proclamazione della classe vincitrice che avverrà entro la fine dell'anno scolastico 2017/2018».



«Tra il concorso e il dibattito pubblico del 3 maggio, anche il nuovo bando di gara del Comune di Genova per l'aggiudicazione del servizio di Ristorazione Scolastica che ha visto Commissioni Mensa e Filcams Cgil modificare in corso d'opera il capitolato d'appalto, ognuno per le proprie competenze, ottenendo attraverso la mobilitazione e la pressione mediatica miglioramenti oggettivi per quanto riguarda l'alimentazione, il lavoro, e le garanzie occupazionali. Insomma, c'è tanto da dire e da fare ancora per questo settore, per chi ci lavora e per chi paga un servizio che deve essere di maggiore qualità, come di maggiore qualità deve essere il lavoro».