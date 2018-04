Genova - Un nuovo tutto esaurito quest'oggi a Euroflora. Numeri record per la floralie in programma fino a domenica 6 aprile. Oggi sono stati emessi 18 mila biglietti e per domani ne sono stati venduti altri 18 mila.



Il bilancio - Sono 217.563 i biglietti venduti complessivamente. Per quanto riguarda gli ingressi nei Musei, hanno scelto il connubio arte e fiori 7.300 persone di cui 3.550 alle Raccolte Frugone, 2.200 alla Gam, 1.550 alla Wolfsoniana: stracciato il record di ieri con 7.130 ingressi. Grande lo sforzo di Trenitalia e Amt per il trasporto dei visitatori: 110 treni tra andata e ritorno impegnati sulla tratta Genova Brignole-Genova Nervi hanno viaggiato a pieno carico. Per quanto riguarda Amt 12 navette da 18 metri con capienza di 150 persone hanno operato in circolare tra corso Europa e via Oberdan, con corse ogni minuto e mezzo e 6 bus da 12 metri hanno trasportato 110 persone ogni 2-3 minuti da piazzale Kennedy fino alla stazione ferroviaria di Brignole.