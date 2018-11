Donna incinta svaligia box insieme al compagno, incastrati dalle impronte

Diversi colpi in cui hanno rubato automobili e altri oggetti di varia natura

Genova - Una 26enne è finita agli arresti domiciliari e il suo ragazzo 33enne è stato arrestato per i furti compiuti nottetempo all'interno di box. I due sono stati identificati a causa delle impronte lasciate su alcune auto e dai filmati delle telecamere. Le indagini sono scattate in seguito alle denunce alla Polizia da parte dei proprietari dei box.



Il primo furto nella notte tra 6-7 settembre, in via Pomposa dove era stata rubata una Fiat 500 e altre cose. Giorni dopo in via Fratelli Cervi hanno rubato un'altra macchina. In via Santolini hanno rubato all'interno di otto vetture. L'ultimo colpo in via Coppedè.