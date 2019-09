Dopo i bocconi avvelenati arriva la carne con lamette e pezzi di metallo: i padroni di cani lanciano l´allarme

Genova - Dopo i bocconi avvelenati ritrovati negli ultimi giorni a Castelletto, torna la piaga del cibo contenente lamette e pezzi di metallo acuminati, lasciati in giro da qualche incivile per far del male gratuito a cani e gatti.



L'ennesimo episodio - L'allarme - lanciato ieri pomeriggio sul gruppo Facebook Segnalazioni bocconi avvelenati a Genova e Provincia - questa volta torna a riguardare la Foce, quartiere già a più riprese vittima della piaga dei bocconi avvelenati. Linciviltà purtroppo non ha limiti, ma - non avendo ancora colpevoli precisi contro cui puntare il dito - le uniche cose che risulta possibile fare restano prestare la massima attenzione e denunciare qualsiasi episodio sospetto.