Doppio riconoscimento per Sviluppo Genova

Genova - Due importanti riconoscimenti per Sviluppo Genova Spa, Società con sede a Genova in via San Giorgio n. 1.La società amministrata da Franco Floris, la Società, decidendo di aderire alle norme volontarie UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nell'ottica del raggiungimento di performance di gestione volte al miglioramento continuo, ha infatti ricevuto la Certificazione Integrata rispettivamente sia per la Qualità che per l'Ambiente ha ricevuto le certificazioni 9001 e 14001.

Sviluppo Genova Spa, la società, con sede in via San Giorgio, 1 a Genova, opera come Stazione Appaltante eroga servizi in qualità di stazione appaltante di opere infrastrutturali sia nel settore pubblico che privato. In particolare si occupa di appalti di lavori, servizi e forniture, opera nei servizi e forniture, quindi acquisti di lavori, progettazione di opere e infrastrutture e ancora project & costruction management, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, property e facility management, coordinamento generale di progetti strategici nel campo della riorganizzazione territoriale e urbanistica. Tra le opere seguite da Sviluppo Genova figurano il «Giardino lineare» di Cornigliano, il collegamento stradale del lungomare Canepa nevralgico per la viabilità della delegazione del ponente genovese, quindi la rampa d'accesso al casello autostradale di Genova Aeroporto.



«Il doppio riconoscimento ottenuto da Sviluppo Genova – sottolinea l'amministratore e presidente Franco Floris – premia il costante impegno di tutto lo staff di professionisti e tecnici che opera con dedizione nella nostra società. E' il coronamento di un lungo lavoro, il raggiungimento di un obiettivo importante, una doppia certificazione prestigiosa che ora possiamo vantare e che mette in luce il lavoro svolto da Sviluppo Genova. E' un segnale che dà fiducia, che sottolinea come Sviluppo Genova sia al passo coi tempi, offrendo servizi che soddisfano le esigenze dei clienti rispettando tutti i requisiti normativi e legali. Le due certificazioni hanno dimostrato, in base agli audit effettuati, che Sviluppo Genova è in possesso di un elevato grado di competenza tale da risultare conforme agli standard internazionali».