Drogata dalla madre e abusata dal patrigno: l´incubo di una 17enne genovese

Genova - La madre l'ha drogata e il patrigno ha approfittato di lei mentre non era cosciente: un vero incubo quello vissuto da una 17enne genovese, tradita da chi avrebbe solo dovuto proteggerla.



L'abuso - La giovane (17 anni) è stata drogata e fatta bere dalla madre (38 anni) e, nel momento in cui non è stata più in grado di avere il minimo controllo di sé, è stata violentata dal patrigno (39 anni) davanti agli occhi della compagna. Un'aggressione davvero brutale, soprattutto se si pensa che ad aggredire la ragazza sono stati coloro che avrebbero dovuto prima di tutto proteggerla.

Pare che i due abbiano fatto ingerire alla giovane benzodiazepine, la cosiddetta droga dello stupro. Stando al racconto della ragazza, nel momento in cui si è ripresa e ha provato a reagire sarebbe stata proprio la madre a convincerla a non ribellarsi ma piuttosto a sottostare al volere dell'uomo. La minore è stata sentita due volte dai poliziotti della "mobile" e - a seguito di ulteriori indagini - gli investigatori hanno trovato sul suo cellulare anche alcuni messaggi in cui l'uomo le diceva di aver sbagliato.

Dopo la denuncia della ragazza, i suoi aguzzini sono stati arrestati, mentre gli altri due figli della donna sono stati allontanati e affidati ai servizi sociali.