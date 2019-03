Dubbi sulla funzione dei consiglieri delegati: la sala rossa si tinge di polemica

Genova - Polemica in consiglio comunale: a distanza di un anno e mezzo dall'instaurazione della giunta la sala rossa comincia a maturare alcune remore in relazione alla figura dei sei consiglieri delegati.



La mozione - «La domanda è una: i contenuti che stanno dentro le ordinanze emanate nel 2017 da parte del sindaco corrispondono alle attività che effettivamente i consiglieri delegati ricoprono? Per noi noi» incalza il consigliere Gianni Crivello. «Per queste ragioni» continua «sarebbe piuttosto necessario incaricare gli assessori delle deleghe che sono state assegnate ai consiglieri, soprattutto perché questi ultimi lo fanno a titolo gratuito. E poi non va tralasciato che le stesse deleghe debbano essere specifiche, e non generali, come invece avviene in questo caso». «Il senso» precisa poi il capogruppo del M5S in Comune Luca Pirondini «è il ruolo del consigliere delegato, non le persone che lo ricoprono».

«Io e gli altri cinque consiglieri delegati incaricati dal sindaco» risponde il consigliere delegato ai Porti Francesco Maresca «cerchiamo chiaramente di mantenere divisi la funzione esecutiva da quella di controllo. Sta al sindaco valutare il lavoro dei consiglieri delegati, soprattutto perché il nostro è un servizio e non un esercizio del potere».



La risposta del sindaco - «Io sarei disposto a dar la fiducia a tutti, anche ai consiglieri di minoranza, purché se la guadagnino come se la stanno guadagnando i sei consiglieri delegati designati». «In questa sede» continua «non è stato delegato alcun potere o alcuna procedura amministrativa, le quali - lo ricordiamo - vengono tutte firmate dai dirigenti, e nessuna dai consiglieri delegati. E aggiungo che noi abbiamo conferito solo compiti che concernessero attività finalizzate alla migliore attività di governo».

«I risultati ci sono e son tutti pubblicati» conclude il primo cittadino, «e siamo disponibili a renderli noti a chiunque ce lo richieda».