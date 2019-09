EasyJet dice addio all´aeroporto di Genova: stop da fine ottobre ai voli per Amsterdam, Berlino e l´Inghilterra

Genova - Manchester, Londra, Bristol, Amsterdam e Berlino: sono queste le mete raggiungibili da Genova grazie ai voli EasyJet in partenza dall'aeroporto Cristoforo Colombo. Peccato solo che la compagnia non abbia confermato le rotte per il 2020.



Un addio - Per motivi ancora da capire, i voli EasyJet da e per Genova si interromperanno da fine ottobre: il sito della compagnia parla chiaro. A quanto pare - nonostante gli sforzi fatti dal Colombo - si tratta di una decisione che rientra nelle prerogative della compagnia aerea, essendo tipicamente riconducibile alla redditività delle rotte rispetto a mercati concorrenti. Sarà in parte possibile recuperare il numero di passeggeri grazie ad altre compagnie, come KLM, che servirà Amsterdam, mentre Rynair e British Airways implementeranno il traffico su Londra, ma Berlino ad esempio non sarà più raggiungibile da Genova.