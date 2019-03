Ecco l´ora legale e con essa alcuni consigli

Genova - Questa notte è scattata l'ora legale che per molti è un supplizio che si sfoga con stanchezza, sonnolenza, irritabilità, affaticamento, scarsa concentrazione, bassa produttività, possono essere solo alcuni dei malesseri dovuti al cambio dei nostri ritmi circadiani.



Da Ansa salute e benessere arriva anche qualche consiglio:

1) Evitare, prima di coricarsi, di assumere sostanze potenzialmente eccitanti che potrebbero disturbare l'addormentamento o causare risvegli notturni.

2) Assicurarsi che l'ambiente in cui si dorme sia adoperato essenzialmente al riposo, senza la presenza nella stanza di rumori disturbanti.

3) Se ci si dedica la sera all'esercizio fisico, farlo almeno 3-4 ore prima di andare a dormire. Il repentino innalzamento e abbassamento della temperatura corporea dovuto dallo sforzo fisico incide fortemente sui nostri livelli di melatonina.

4) Cercare di non impegnarsi in attività particolarmente impegnative a livello mentale prima di coricarsi.

5) Cercare di rispettare un orario abituale in cui si va a dormire e ci si sveglia durante la settimana.

6) Limitare l'uso di smartphone o tablet prima di andare a dormire e durante la notte. Le luci emesse da questi dispositivi possono inibire la produzione di melatonina e compromettere il sonno.