Ecco l´ora solare, lancette indietro di un´ora

Genova - L’ora solare sta per tornare attiva. Entrerà in vigore nella notte tra il 26 e il 27 ottobre. Alle 3 in punto della notte di domenica 27 ottobre 2019 si dovranno quindi spostare le lancette degli orologi presenti in casa. L’ora solare che avrà inizio questa domenica, sarà in vigore fino al 29 marzo 2020, giorno in cui si passerà all’ora legale.



Domenica 27 sarà quindi possibile godere di un’ora “in più” di riposo durante la notte, anche se questo significherà una riduzione delle ore di sole nell’arco delle giornate che seguiranno.