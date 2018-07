Eclissi totale di Luna, funicolare aperta fino all´1 di notte

Ballaeari: «Ringrazio AMT che ha risposto rendendosi subito disponibile per un’occasione così speciale»

Genova - Viaggio in funicolare per una notte speciale, destinazione: la luna. L’evento straordinario dell’eclissi totale di luna si potrà vedere nella serata di venerdì 27 luglio. Per vivere “da vicino” l’emozione di questo fenomeno, l’Osservatorio Astronomico del Righi ha organizzato l’osservazione dell’eclissi sul grande schermo installato nel giardino antistante la struttura.



Eclissi - L’Amministrazione comunale ha patrocinato l’iniziativa e l’assessorato alla Mobilità ha voluto rendere più facile raggiungere il Righi: «Ho chiesto ad AMT uno sforzo oltre il normale servizio della funicolare che collega la Zecca alle alture del Righi - sottolinea il vicesindaco Stefano Balleari - per offrire ai cittadini l’opportunità di partecipare e vivere una serata che speriamo sia indimenticabile. Ringrazio AMT che ha risposto rendendosi subito disponibile per un’occasione così speciale».



Corse - Partecipare all'evento sarà più facile grazie al prolungamento orario della funicolare Zecca - Righi organizzato per l’occasione. Due corse aggiuntive a mezzanotte e mezza e all’una di notte, in partenza dai capolinea Zecca e Righi, saranno a disposizione oltre il normale orario di servizio. L’estensione serale della funicolare del Righi s’inserisce nel programma AMT di agevolare, nei fine settimana, gli spostamenti con i mezzi pubblici di genovesi e turisti per raggiungere le numerose iniziative estive: in quest’ ottica si ricorda che la metropolitana è aperta il venerdì e il sabato fino all'una di notte e le linee notturne N1 e N2 sono gratuite il venerdì e il sabato notte.